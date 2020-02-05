2020-02-05T13:04:22+03:00
Происшествия

150 домов в Барнауле остались без воды из-за порыва трубопровода

Авария произошла в частном секторе города
Анна СЕМИНА
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Воду включат только утром 6 февраляВоду включат только утром 6 февраляФото: Анна СЕМИНА
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В среду, 5 февраля, в центре Барнаула произошел порыв на водопроводе.

Как уточняют в пресс-службе водоканала, авария зафиксирована на улице Димитрова, 24. Бригада специалистов уже находится на месте порыва и устраняет повреждение.

- Там был обнаружен порыв водопроводной трубы диаметром 300 миллиметров, - сообщают в компании.

В результате повреждения трубы произошел выход воды на поверхность. В настоящий момент подтоплены территории трех частных домов, расположенных по адресам Димитрова, 24, 26, 28. На время работы аварийной бригады ограничена подача воды в 150 частных домов. По предварительной оценке специалистов, завершить ликвидацию последствий удастся только к утру 6 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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