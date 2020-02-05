2020-02-05T12:34:02+03:00
Общество

В Барнаул съезжаются со всей России учиться cыроделию

В колледже изготавливают «Маасдам», «Витязь», «Сулугуни», «Адыгейский»
БОРЗОВ Денис
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Обучение сыроделию в БарнаулеОбучение сыроделию в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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В барнаульском колледже сыроделия и профессиональных технологий идет обучение профессии «сыродел-мастер». В учебное заведение съезжаются ученики со всей России, ведь лаборатория оснащена современным оборудованием.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на обучение приехали фермеры из Новосибирска и Екатеринбурга и представители молочных компаний Алтайского края. Они изучат теорию готовки молочного сырья, санитарии и гигиены, а также технологии производства сыров.

Практическая часть предполагает выработку сыров: «Витязь», «Сулугуни», «Адыгейский», а также козьего полутвердого сыра по импортозамещающей технологии, разработанной в колледже.

Аналогов такой технологии в Сибири нет, научиться производству козьих сыров можно только в Центральной России. В программу включили и знакомство с инновационными разработками сыров колледжа, организован мастер-класс по выработке сыра «Маасдам».

- Обучение на сыродела-мастера проводят ежемесячно на двух образовательных площадках - в Барнауле и селе Алтайском. Спектр охваченных обучением регионов России велик: Москва, Челябинск, Красноярск, Томск, Ростов-на-Дону, Хакасия, также обучение прошли граждане Узбекистана и Казахстана, - отметили в Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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