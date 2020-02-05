2020-02-05T12:18:51+03:00
Общество

До плюс 12 ожидается на Алтае

Также прогнозируется сильный ветер, снег с дождем и гололедица
Анна СЕМИНА
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На дорогах в ближайшие дни будет сильная гололедица, так что лучше остаться домаНа дорогах в ближайшие дни будет сильная гололедица, так что лучше остаться домаФото: Анна СЕМИНА
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Алтайские синоптики прогнозируют резкое и сильное потепление, в некоторых районах столбик термометра может подняться до отметки в плюс 12 градусов.

Столь высокая температура в дневное время прогнозируется в предгорных районах края на 8 февраля. При этом в краевой столице будет максимум до плюс пяти градусов. Причем повышение будет постепенным. Так в четверг, 6 февраля, на большей территории региона днем ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса (в предгорьях до +6). В Барнауле – около нуля.

Также добавляют, что потепление придет с ветром. По данным регионального управления МЧС России уже с четверга по западу ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололедные явления, метели. Ветер юго-западный, днем местами порывы до 15-20 метров в секунду.

В последующие дни погода также будет неустойчивая. В выходные с большей долей вероятности выпадут осадки в виде дождя со снегом. На дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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