Отец с дочерью погибли на пожаре

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:58:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 5 февраля в Барнауле произошел пожар, который унес жизни двух человек – отца и его 13-летней дочери.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около пяти часов утра. К моменту прибытия спасателей частный деревянный дом в Центральном районе Барнаула уже горел открытым огнем и существовала опасность распространения на соседние строения.

Около 40 минут с возгоранием боролись больше полусотни человек. Огонь распространился на площади в сто квадратных метров. Также существовала угроза взрыва, но пожарные вовремя вынесли из дома газовый баллон.

Уже после того, как основная работа была завершена, на месте трагедии были обнаружены тела погибших.

- Согласно выводам, сделанным специалистами государственного пожарного надзора, причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования, - сообщают в МЧС.

Место происшествия также осмотрели следователи-криминалисты. По факту произошедшего пожара проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU