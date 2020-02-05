Барнаулец так хотел спать, что проник в чужой дом
Молодой барнаулец в состоянии опьянения так сильно хотел спать, что залез в чужой дом. 22-летнего жителя краевой столицы обвиняют по ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).
Как сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета по Алтайскому краю, ночью в декабре 2019 года в одном из сел Первомайского района барнаулец решил зайти к местному жителю. Он увидел, что дом закрыт, но все равно решил забраться в него и сломал механизм. Житель Барнаула проник внутрь жилища, где его обнаружил потерпевший, который находился дома.
Барнаулец свою вину в незаконном проникновении в жилище признал полностью, и пояснил, что хотел лечь спать.
- Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечают следователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU