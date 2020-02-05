2020-02-05T08:41:51+03:00
Общество

Алтайские онкологи бесплатно обследуют барнаульцев

Медики научат женщин проводить самообследование
Анна МОСКАЛЕНКО
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Медицинское обследованиеМедицинское обследованиеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле в субботу, 8 февраля, пройдет бесплатное медицинское обследование для жителей Алтайского края. Оно будет посвящено Всемирному дню борьбы против рака. Все желающие могут посетить его с 11:00 до 15:00 по адресу проспект Ленина, 102В (торговый центр «Пионер»).

У жителей Алтайского края будет возможность получить индивидуальные рекомендации, пройти стандартные процедуры, например, измерить индекс массы тела, отследить уровень холестерина и глюкозы в крови, выявить факторы риска каких-либо неинфекционных заболеваний. Также онкологи обучат женщин проводить самостоятельное обследование.

Как сообщают на официальном сайте Алтайского края, чтобы пройти обследование, при себе нужно иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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