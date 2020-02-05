По улицам Бийска ездит роскошный Aston Martin 2019 года выпуска

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:02:15+03:00

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Неожиданно в одном из самых бедных регионов России – Алтайском крае объявился богатый человек, который позволил себе роскошь и купил автомобиль ценой в 10 местных квартир.

Как сообщает «Бийский рабочий», за 2019 год обладателями новых престижных автомобилей Aston Martin в России стали 10 счастливчиков. Отмечается, что ценителей британской марки в нашей стране стало меньше по сравнению с 2018 годом. Тогда спорткары прикупили 13 человек.

Пять машин Aston Martin купили жители Москвы, еще две модели приобрели жители Московской области. Один «британец» отправился прямиком в Екатеринбург. Два спорткара купили жители Сибири – Омска и Бийска. Однако фотографий красавца на улицах наукограда пока не было.

Самой популярной моделью британского люксового бренда у жителей РФ является Aston Martin DB11, который разошелся тиражом в шесть штук. Кроме этого, в 2019 году они приобрели еще три экземпляра модели Vantage и 1 – V12. Добавим, что цены на эти автомобили варьируются от 17 до 19 млн рублей.

Кстати, 2 февраля в Москве продемонстрировали новую модель и первый внедорожник бренда Aston Martin - DBX. Цена автомобиля в максимальной комплектации – примерно 14,5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU