В Барнауле начали разбирать новогодний городок на ул. Мало-Тобольской
На неделе начался демонтаж новогоднего городка на пешеходной улице Мало-Тобольской (барнаульский Арбат).
Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, все работы продлятся примерно два-три дня.
- Решение о демонтаже было принято в связи с потеплением и для обеспечения безопасности жителей и гостей города. С пешеходной зоны уберут горки, ледяные скульптуры и новогоднюю иллюминацию, - пояснил глава администрации Центрального района Максим Сабына.
Работы по демонтажу начались в среду, 5 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU