В Барнауле начали разбирать новогодний городок на ул. Мало-Тобольской

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:51:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На неделе начался демонтаж новогоднего городка на пешеходной улице Мало-Тобольской (барнаульский Арбат).

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, все работы продлятся примерно два-три дня.

- Решение о демонтаже было принято в связи с потеплением и для обеспечения безопасности жителей и гостей города. С пешеходной зоны уберут горки, ледяные скульптуры и новогоднюю иллюминацию, - пояснил глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Работы по демонтажу начались в среду, 5 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо Granmulino в Барнауле открыли итальянскую таверну

Бизнесмен Валерий Покорняк вложил в реконструкцию и новое оборудование заведения больше миллиона рублей. Работы длились пять дней. Новое меню подготовил для заведения итальянский повар Дино Макаронни. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU