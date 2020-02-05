2020-02-05T06:51:23+03:00
Общество

В Барнауле начали разбирать новогодний городок на ул. Мало-Тобольской

Решение обусловлено изменением погодных условий в городе
БОРЗОВ Денис
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Новогодний городокНовогодний городокФото: предоставлено пресс-службой
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На неделе начался демонтаж новогоднего городка на пешеходной улице Мало-Тобольской (барнаульский Арбат).

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, все работы продлятся примерно два-три дня.

- Решение о демонтаже было принято в связи с потеплением и для обеспечения безопасности жителей и гостей города. С пешеходной зоны уберут горки, ледяные скульптуры и новогоднюю иллюминацию, - пояснил глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Работы по демонтажу начались в среду, 5 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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