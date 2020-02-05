Барнаульские пенсионеры готовы биться за свои дома в Европейском суде по правам человека

5 Февр. 2020 2020-02-05T05:15:13+03:00

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В Барнауле представители Росреестра объявили пенсионеров захватчиками земли. В такой ипостаси неожиданно даже для самих себя предстали владельцы нескольких частных домов.

Как сообщает «НТВ», проверка Росреестра выявила, что их жилища заходят на красные линии - общественную территорию, которая охраняется законом. Барнаульцы, в свою очередь, утверждают, что чуть ли не 50 лет назад, когда строительство только начиналось, никаких подобных границ не существовало. После строительства бумаги о каких-либо нарушениях пенсионерам не приходили.

Теперь горожанам грозят судебные разбирательства и штрафы. По словам адвоката Сергея Сандаковского, весь «сыр-бор» начался из-за ошибки архитекторов, когда они размечали красные линии, не обращая внимания на уже стоящие на земле десятилетиями дома.

Барнаульцы будут и дальше биться за свои дома с властью, причем не только в судах. Горожане уже направили заявление в прокуратуру и намерены защищать свои интересы в Европейском суде по правам человека, если потребуется.

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Цена за один «квадрат» стала ниже почти на две тысячи рублей. Похожая тенденция была замечена и на рынке обычных небольших частных домов. Цена на них снизилась примерно на тысячу рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU