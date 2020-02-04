В Барнауле появятся новые пункты выдачи льготных лекарств

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:07:53+03:00

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Минздрав Алтайского края рассматривает несколько дополнительных точек выдачи льготных лекарств в Барнауле. Пункты планируют открыть в детской поликлинике №9 (там помещение уже подобрали), во взрослой поликлинике №9 и горбольнице №12.

В Минздраве сообщили, что на днях льготники Барнаула ощутили на себе проблемы с поставкой лекарств в аптеки. Это произошло из-за того, что две аптеки прекратили работу. Прикрепленных к этим точкам пациентов «перекинули» на другие. Из-за этого начались очереди. Горожане утверждали, что им приходилось ожидать лекарства по 2-4 часа.

Однако ситуация скоро изменится в лучшую сторону. Помимо дополнительных пунктов, в аптеке на Малахова, 111, начнут работать сразу пять окон. Туда же смогут обращаться горожане, прикрепленные к теперь уже закрытому пункту на улице Георгиева, 4.

В целом, на данный момент, в городе работают 16 аптек, которые реализуют льготные лекарства.

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Адреса нескольких пунктов выдачи льготных лекарств в Барнауле изменятся с 1 января 2020 года. Это произойдёт потому, что аптеки №132 и №306 переходят в краевую собственность, и там льготные лекарства отпускать не будут, сообщают в пресс-службе регионального Минздрава (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU