Пьесу о цифровой реальности «Оnline» начали ставить в театре кукол «Сказка»

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:33:58+03:00

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Репетиции современной пьесы «Оnline» начались в Алтайском государственном театре кукол «Сказка». Эта история основана на реальных событиях. В основу также легли интервью и материалы из открытых интернет-источников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Над спектаклем «Оnline» работает режиссер из Санкт-Петербурга Роман Бокланов, а также драматург Екатерина Свердлова и художник Вера Петровская.

Во время стремительного становления информационного общества, развития современных технологий особую популярность у подростков приобретает виртуальное пространство. Оно становится площадкой для общения и источником эстетических впечатлений.

- Мне стала интересна данная проблема. Вокруг этой темы всегда возникает много вопросов и спорных ситуаций. Общество сейчас находится на новой стадии эволюции, то есть был «Хомо Сапиенс» - человек разумный, а сейчас начали выделять новую группу «Хомо Медиум» - человек информационный или медийный. В своем спектакле я хочу найти ответы на эти вопросы, и, самое главное, что зрители тоже смогут это сделать, посмотрев данную постановку, - рассказал режиссер спектакля Роман Бокланов.

ИСТОЧНИК KP.RU