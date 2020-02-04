Вместо Granmulino в Барнауле открыли итальянскую таверну

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:01:04+03:00

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В Барнауле вместо кофейни Granmulino заработала итальянская таверна PrimaPasta. Бизнесмен Валерий Покорняк вложил в реконструкцию и новое оборудование больше миллиона рублей. Работы длились пять дней. В итоге изменились зал для гостей и кухня.

Как сообщает Толк, основным блюдом таверны стала итальянская паста. Например, паста с морепродуктами обойдется посетителям в 220 рублей, а с маслом и пармезаном в 120. Кстати, гости сами смогут наблюдать, как готовится их обед или ужин.

Новое меню подготовили для заведения итальянский повар Дино Макаронни. На разработку у него ушло около полугода. В этом ему помогал коллега из Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU