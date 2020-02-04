2020-02-04T13:22:33+03:00
Общество

В Барнауле из-за сильного снега подешевели коттеджи

Специалисты уверенны, скоро ситуация изменится в обратную сторону
Юлия ЕВГРАФОВА
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Частные дома в снегуЧастные дома в снегуФото: Анастасия Корягина
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Цены на барнаульские коттеджи в январе значительно подешевели. Эксперты называют причину тому – сильные снегопады. Об этом сообщается на «Алтайском портале недвижимости».

Так цена на один «квадрат» стала ниже почти на две тысячи рублей. Похожая тенденция была замечена и на рынке частных домов. Цена на них снизилась примерно на тысячу рублей. По мнению экспертов, причиной стали снегопады.

- Занесенные под самую крышу постройки выглядят непривлекательно. Даже если и находятся потенциальные покупатели, придя сейчас на просмотр в частный сектор, они получают не самые лучшие впечатления, и по итогу отказываются от покупки, - отмечают на портале недвижимости.

В надежде все же продать свое жилье, собственникам приходится снижать цену. По оценкам специалистов, ситуация улучшится, когда в регионе потеплеем, тогда цены снова начнут расти. Это подтверждается и статистикой прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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