В Барнауле из-за сильного снега подешевели коттеджи
Цены на барнаульские коттеджи в январе значительно подешевели. Эксперты называют причину тому – сильные снегопады. Об этом сообщается на «Алтайском портале недвижимости».
Так цена на один «квадрат» стала ниже почти на две тысячи рублей. Похожая тенденция была замечена и на рынке частных домов. Цена на них снизилась примерно на тысячу рублей. По мнению экспертов, причиной стали снегопады.
- Занесенные под самую крышу постройки выглядят непривлекательно. Даже если и находятся потенциальные покупатели, придя сейчас на просмотр в частный сектор, они получают не самые лучшие впечатления, и по итогу отказываются от покупки, - отмечают на портале недвижимости.
В надежде все же продать свое жилье, собственникам приходится снижать цену. По оценкам специалистов, ситуация улучшится, когда в регионе потеплеем, тогда цены снова начнут расти. Это подтверждается и статистикой прошлых лет.
ИСТОЧНИК KP.RU