В Бийске спасли косулю с разорванной шеей

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:25:16+03:00

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2 февраля в Бийске в районе улицы Малоугреневской заметили раненую косулю. Кто-то из водителей позвонил местному охотоинспектору и сообщил, что животное лежит возле проезжей части.

Как сообщил охотоинспектор по Бийскому району Алексей Фомин, это оказался самец. Рваная рана у него была на шее - скорее всего, подрали бездомные собаки. Рану ветеринары обработали и зашили. Сейчас животное находится у егеря в селе Стан-Бехтемир и уже может есть и пить. После полного выздоровления его выпустят на волю.

Как пишет АиФ-Алтай, из-за прошедших обильных снегопадов животным стало сложно передвигаться по лесам. И когда им угрожает опасность, они попросту не могут убежать. К решению проблемы уже подключилось региональное Минприроды.

- Во Фрунзенском лесничестве прокладывают тропы на снегоходах к кормовым базам. В местах заготовки древесины складывают порубочные остатки в кучи для подкормки. Также проводят беседы с населением, призывая людей присоединиться к акции по спасению копытных, - сообщили в пресс-службе Министерства природы края.

Если вы хотите помочь косулям, позвоните по тел: (3852) 29-68-23. О фактах браконьерства и появлении в лесах снегоходов сообщайте по тел: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU