Премьера фильма «1917»: мнение социолога

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:54:54+03:00

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Премьера фильма «1917» стартовала в Барнауле. Это лента о Первой Мировой войне. Как говорится в анонсе, двум юным солдатам поручили опасную миссию: пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит гибель сотен людей. Алтайский социолог Михаил Гундарин сходил на премьеру и оценил фильм.

«Во-первых, красиво. «1917» - это эстетская военная драма из времён Первой мировой от режиссера «Красоты по-американски» и «Бондианы» Сэма Мендеса. Ну, как эстетская? Смотреть не скучно, эмоции правильные (когда своих убивают - жалко). Просто красиво, а иногда и чересчур - плывет чуть живой солдат в черной речной воде, а на нее сыплются лепестки вишни...

С другой стороны, без «излишеств» история о том, как два бойца отправляются в расположение соседней части через нейтральную территорию (дело происходит во Франции), полную опасностей и солдат противника (немцев), была бы просто банальна. Или того хуже - превратилась бы в квест. Но вот эти кадры, включая подробнейшую, репортажную съёмку устройства траншей обоих сторон - а главное , уже знаменитые длинные проходки камеры - меняют все.

Да, немаленький фильм снят всего несколькими планами. Живая камера, то смотрящая на мир глазами героев, то дающая более широкий обзор, делает фильм немного сомнамбулическим. Ну, так виден мир после лёгкой контузии, наверное. Мендес опытнейший мастер, и находится вполне в рамках голливудских норм, поэтому красота - красотой, но и все остальное на месте - и динамичный сюжет, и герои, которым почувствуешь.

Исполнитель главной роли Джордж Маккэй прям натуральный капрал - и как раз с лицом сомнамбулы, Колин Ферт, Марк Стронг, Бенедикт Камбербэтч появляются в крохотных, но ярких ролях. Стопроцентно зрительское кино, не стесняющееся заимствований и от самоповторов. По мне так все таки пересахарил режиссер, с этой своей красотой... Ну зато претендент на «Оскар». Оператору нужно давать точно.

Мой рейтинг 8/10».

Отметим, что в Барнауле ленту будут показывать до 12 февраля. Цена билета от 150 до 400 рублей.

Кстати

Запрос «Премьера фильма 1917» стал одним из популярных в поисковой системе Яндекс среди жителей Алтайского края на минувшей неделе (с 27 января по 3 февраля). Об этом свидетельствуют данные службы статистики запросов. В частности, название фильма вводили в поисковике 69 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU