Сотрудницу сети пивных магазинов будут судить за присвоение 160 тысяч рублей
Сотрудница барнаульской сети магазинов по продаже разливного пива присвоила себе 160 тысяч рублей и оказалась в статусе обвиняемой. Женщина забирала деньги у поставщиков сырья и не передавала их своей организации, рассказала «КП»-Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Тихомирова.
Заявление еще в сентябре 2019 года написал директор сети магазинов. По результатам проверки участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, посчитав, что деньги женщина не присваивала, а конфликт сторон лежит в плоскости гражданско-правовых отношений, и им нужно решать его в суде.
Однако прокурор района счел это решение незаконным и вернул материал на доследование. В ходе новой проверки допросили контрагентов, установили обстоятельства передачи денег и другие события. В январе 2020 года по факту растраты возбудили уголовное дело. Сейчас еще идет следствие.
Обвиняемая попыталась отомстить бывшему начальнику, написав на него встречное заявление о хищении пивных кег. Но в ходе проверки выяснилось, что это имущество ей не принадлежит, в возбуждении дела отказали.
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ИСТОЧНИК KP.RU