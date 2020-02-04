В Барнауле временно отключат несколько светофоров

4 Февр. 2020 2020-02-04T05:41:23+03:00

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На нескольких участках дорог в краевой столице Барнаульская сетевая компания отключит светофоры. Это сделают из-за плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения. Об этом предупреждают в пресс-службе мэрии города.

Отключение будет действовать 4 февраля. Оно коснется светофоров на пересечении проспекта Ленина с улицей Чкалова. Там они не будут работать с 9 до 16 часов.

Также под временное отключение, а именно с 13 до 16 часов, попадают светофоры на пересечении улиц Челюскинцев и Молодежной, на пересечении четной и нечетной проезжих частей проспекта Строителей с улицей Челюскинцев.

К слову, временно обесточат светофоры и завтра, 5 февраля, на перекрестке Ленина/Чкалова. Там светофорные объекты не будут работать с 9 до 16 часов.

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Ремонт ожидает улицы: Пролетарская (от ул .Челюскинцев до ул .Пролетарской, 311), Бриллиантовая (от пр. Калинина до ул. Бриллиантовой, 4), Куйбышева (от ул. Мусоргского до пр. Дзержинского), Советская (от пр. Комсомольского до пл. Октября) и другие (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU