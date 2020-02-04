2020-02-04T06:01:33+03:00
Общество

Глава региона дал поручение подготовиться к резкому потеплению

Температура в Алтайском крае ожидается выше нуля
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Алтайском крае ожидается резкое потеплениеВ Алтайском крае ожидается резкое потеплениеФото: Олег УКЛАДОВ
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По прогнозам синоптиков, уже с 4 февраля в регионе резко потеплеет. В связи с ухудшением погодных условий губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил органам власти принять все необходимые меры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так 4 и 5 февраля в Алтайском крае ожидается умеренный снег с ветром до 15 м/с, по югу - мокрый снег, переходящий в дождь. В южных районах также возможно потепление до плюс 9 градусов.

- По оценке специалистов, идет циклон, который полностью накроет Южный Урал и коснется наших юго-западных районов. МЧС и краевые спасатели снова отправляются в южные районы края. Готовность будет повышена, - отметил зампредседателя правительства края Игорь Степаненко.

К слову, уже к выходным, 8-9 февраля, температура воздуха в Барнауле приблизится к отметке плюс 3 градуса. В этот период особую опасность могут представлять наледи и сходы снега с крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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