2020-02-04T05:36:01+03:00
Общество

Елена Летучая побывала в алтайском нацпарке и сделала фото под дождем

Снимком поделился сотрудник заповедника в соцсетях
Юлия ЕВГРАФОВА
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Скриншот со страницы ДенисаСкриншот со страницы Дениса
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Сотрудник национального парка «Сайлюгемский» опубликовал фото с известной телеведущей Еленой Летучей. Памятный снимок был сделан в Республике Алтай еще осенью прошлого года.

На фото сотрудник Денис и Елена Летучая стоят под дождем. Телеведущая одета в шапку и плащ, но несмотря на не самую приятную погоду улыбается. Видимо дикая природа Алтая ей все же понравилась.

- С Еленой Летучей инспектируем столовые для аргали, - подписал пост сотрудник заповедника Денис.

Хоть фотографию и опубликовали несколько дней назад, сделана она была в октябре 2019 года.

Прошедшим летом известная телеведущая и певец Митя Фомин уже были на Алтае. Они посещали Сайлюгемский национальный парк, помогали в качестве волонтёров. Проводили мониторинг редких животных, прокладывали полевые тропы для туристов, проводили фотоловушки для снежного барса. Главной целью этой миссии было привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих животных.

Кстати, итогами своей поездки они охотно делились на своих страницах в инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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