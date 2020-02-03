Мужчина зарезал возлюбленную за отказ родить ребенка

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:46:08+03:00

Ему грозит до 15 лет колонии

Изменить размер текста: A A

55-летний житель Крутихинского района обвиняется в убийстве своей сожительницы. Она отказалась рожать.

Как установило следствие, драма разыгралась в ноябре 2019 года в одном из сел района. В тот день мужчина был пьян. Он схватился за нож и нанес своей сожительнице ранения, не совместимые с жизнью. От полученных травм 34-летняя женщина скончалась прямо на месте происшествия.

- Мотивом совершения преступления явилась обида со стороны гражданского мужа на отказ возлюбленной родить совместного ребенка, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На стадии следствия мужчина свою вину полностью признал. Против него также собрана достаточная доказательная база.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU