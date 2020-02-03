2020-02-03T18:46:08+03:00
Происшествия

Мужчина зарезал возлюбленную за отказ родить ребенка

Ему грозит до 15 лет колонии
Анна СЕМИНА
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От ножевых ранений женщина погибла на месте происшествияОт ножевых ранений женщина погибла на месте происшествияФото: Анна СЕМИНА
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55-летний житель Крутихинского района обвиняется в убийстве своей сожительницы. Она отказалась рожать.

Как установило следствие, драма разыгралась в ноябре 2019 года в одном из сел района. В тот день мужчина был пьян. Он схватился за нож и нанес своей сожительнице ранения, не совместимые с жизнью. От полученных травм 34-летняя женщина скончалась прямо на месте происшествия.

- Мотивом совершения преступления явилась обида со стороны гражданского мужа на отказ возлюбленной родить совместного ребенка, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На стадии следствия мужчина свою вину полностью признал. Против него также собрана достаточная доказательная база.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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