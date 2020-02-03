Руководитель «Карандин-Арены» пойдет под суд за падение ребенка с трибуны

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:05:55+03:00

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Руководство барнаульской «Карандин-Арены», не обеспечившее безопасность зрителей, пойдет под суд за то, что ребенок упал с трибуны.

Напомним, инцидент произошел 4 апреля 2019 года. Пятилетний мальчик, находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей, упал с высоты второго этажа (более четырех метров). Это произошло из-за того, что на тот момент в спорткомплексе велись ремонтные работы и на этот период убрали стеклянное ограждение. Ребенок не заметил его отсутствия и буквально шагнул в пустоту.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- По данной статье уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Под суд пойдет руководитель спортивного комплекса. На сайте организации управляющим числится Максим Ничаев. Он же почти год назад комментировал произошедшее. Ребенок в результате падения получил серьезную травму – врачи квалифицировали ее как тяжкий вред здоровью.

Дело рассмотрит суд Индустриального района Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU