2020-02-03T16:28:58+03:00
Общество

Резкое потепление ожидается в Алтайском крае

Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности
Анна СЕМИНА
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Игорь Степаненко доложил о готовности службИгорь Степаненко доложил о готовности службФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается резкое потепление до плюс девяти градусов.

Заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко во время аппаратного совещания доложил губернатору Виктору Томенко о готовности служб на время неблагоприятных метеоусловий:

- По оценке наших гидрометеослужб, с сегодняшнего дня в крае начинается потепление. Мы ожидаем очередной циклон. Будет умеренный снег с ветром до 15 метров в секунду. А по югу - мокрый снег, переходящий в дождь. По отдельным южным районам края температура может составлять +9 градусов. МЧС и краевые спасатели снова отправляются в южные районы края. Готовность будет повышена, - отметил он.

При этом по данным метеослужбы в Барнауле уже завтра, 4 февраля, ожидается небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица. При этом воздух прогреется до минус двух градусов. В среду преимущественно без осадков. На данный момент штормового предупреждения в регионе нет.

Дабы избежать несчастных случаев, коммунальным службам настоятельно рекомендовано проконтролировать наличие и объем снега на крышах многоэтажек. Велика вероятность схода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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