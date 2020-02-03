Мужчина выложил в сеть интимное видео с собственной женой

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:32:47+03:00

Мужчина распространял интимные видео и при этом хотел помириться с женой Фото: Анна СЕМИНА

Теперь ему грозит до двух лет заключения

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35-летний житель Барнаула обвиняется в том, что через мессенджер распространил видео интимного характера с участием собственной жены.

Пара жила в счастливом браке десять лет. Однако в ноябре прошлого года в семье начались ссоры.

- С целью опорочить честь и достоинство своей жены, мужчина распространил через один из мессенджеров видеозаписи интимного характера с ее участием, которые ранее сам снимал на мобильный телефон, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

При этом увидеть эти ролики смогли ее коллеги и совершенно посторонние люди. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия».

На стадии предварительного следствия мужчина свою вину признал и мотивировал поступок тем, что хотел отомстить возлюбленной за то, что она не хотела с ним мириться.

Если суд докажет вину мужчины, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU