Мужчину подозревают в убийстве 1,5-месячного сына
В одной из квартир жилого дома в городе Бийске было обнаружено тело полуторамесячного ребенка. В убийстве подозревается его отец.
Трагедия произошла в минувшую пятницу, 31 января. В одной из квартир жилого дома было обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. На данный момент основным подозреваемым в убийстве следователи считают 45-летнего отца ребенка. Он задержан и заключен под стражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следователи ведут сбор доказательств. Также устанавливается мотив преступления.
Расследование продолжается.
Напомним, в сентябре 2019 года находясь в собственной квартире 42-летний барнаулец нанес своему пятилетнему сыну несколько ножевых ранений. Мальчик скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU