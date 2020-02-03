Мужчину подозревают в убийстве 1,5-месячного сына

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:02:23+03:00

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В одной из квартир жилого дома в городе Бийске было обнаружено тело полуторамесячного ребенка. В убийстве подозревается его отец.

Трагедия произошла в минувшую пятницу, 31 января. В одной из квартир жилого дома было обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. На данный момент основным подозреваемым в убийстве следователи считают 45-летнего отца ребенка. Он задержан и заключен под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следователи ведут сбор доказательств. Также устанавливается мотив преступления.

Расследование продолжается.

Напомним, в сентябре 2019 года находясь в собственной квартире 42-летний барнаулец нанес своему пятилетнему сыну несколько ножевых ранений. Мальчик скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU