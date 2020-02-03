Перебои с питьевой водой отмечаются в алтайских селах

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:20:19+03:00

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В селе Утка Змеиногорского района восстановили центральное водоснабжение, прерванное еще 20 января.

В тот день в селе произошла поломка насоса на водозаборе. В результате без центрального холодного водоснабжения остались почти 30 частных жилых домов. К устранению неполадок следовало приступить сразу же, но восстановительные работы осложнялись тем, что село из-за непогоды оказалось отрезано от внешнего мира.

В итоге специалисты аварийной бригады смогли начать работы только вечером 29 января – сразу после того, как местное ДРСУ прочистило дорогу до села и до водозабора.

- Установка насоса завершена утром 31 января, водоснабжение было восстановлено в полном объеме. В ликвидации аварии участвовало около десяти человек и несколько единиц техники, - сообщают в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Алтайского края.

Помимо этого на контроле находится водоснабжение в селе Саввушки, где также произошла поломка насоса на скважине. В результате начались перебои с подачей воды. Ремонт начнется после того, как прочистят подъездные пути к водозабору.

ИСТОЧНИК KP.RU