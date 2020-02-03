2020-02-03T11:30:15+03:00
Общество

Минкульту предложили передать музей-долгострой под корпус АлтГУ

По мнению жителя Барнаула, здание больше подходит в качестве образовательной площадки
Анна СЕМИНА
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Здание будущего государственного художественного музеяЗдание будущего государственного художественного музеяФото: Олег УКЛАДОВ
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Житель Барнаула составил письмо с предложением передать здание недостроенного художественного музея «классическому» университету в качестве нового корпуса.

- Соответствующее обращение было направлено в администрацию губернатора, откуда по компетенции ушло в краевое Минкультуры, говорится в уведомлении. В пресс-службе министерства подтвердили, что предложение было получено и находится в работе, - пишет ИА «Банкфакс».

Некий житель краевой столицы предложил в качестве нового корпуса, в коем так нуждается Алтайский государственный университет, передать здание художественного музея, расположенного на площади Октября. Он считает, что таким образом удастся сохранить в целости зеленый сквер на площади Сахарова, за который так бьются общественники и экологи.

Напомним, ранее некоторое время в старом здании на площади Октября располагалась школа №25. Барнаулец уверен, что из-за особенностей планировки, помещение мало подходит для художественных выставок, а вот для учебы – как раз.

- Здание школы вряд ли подходит под музей. Большое количество окон на солнечной стороне не позволят создать необходимый микроклимат для экспонатов музея. Сохранность их не гарантирована. Здание школы изначально строилось под учреждение образования, так пусть оно им и останется, - считает горожанин.

Строительство художественного музея началось еще в 2012 году. Спустя несколько лет работы были приостановлены, а здание законсервировано из-за банкротства подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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