2020-02-03T11:56:13+03:00
Общество

Одна трасса остается закрытой на Алтае

На остальных ведется расчистка снега
Анна СЕМИНА
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По состоянию на понедельник, 3 февраля, в Алтайском крае после непогоды остается закрытой для проезда один участок трассы: К-09 Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан (от Курьи до границы с Республикой Казахстан).

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, из-за нестабильной погоды все службы и структуры до сих пор находятся в режиме повышенной готовности. Параллельно с этим дорожники ведут расчистку трасс от снега. На других автомобильных дорогах перерывов в движении нет. Это обусловлено приходом сильных морозов.

Работает телефон «горячей линии» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-(3852)-20-26-21. По данному номеру можно получить необходимую информацию о ситуации на дорогах региона.

Телефоны диспетчерских служб:

- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.\

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ИСТОЧНИК KP.RU

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