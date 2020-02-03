2020-02-03T10:22:14+03:00
Общество

Барнаульский автовокзал запустил рейс до Шерегеша

С собой бесплатно можно взять один комплект инвентаря
Анна СЕМИНА
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Автовокзал открывает рейс "Барнаул - Таштагол"Автовокзал открывает рейс "Барнаул - Таштагол"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Со следующего понедельника, 10 февраля, барнаульский автовокзал запускает новый рейс на Кузбасс. На автобусе можно будет добраться до Шерегеша.

Маршрут «БарнаулТаштагол» будет проходить через Целинное, Ельцовку и Шерегеш. Отправляться из краевой столицы автобус будет три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам в 21.30. Прибытие в Шерегеш в 6.20 утра, на конечную – в 7.00.

Обратно автобус отходит по вторникам, четвергам и воскресеньям в 18.30 непосредственно из Таштагола. Из Шерегеша он выезжает в 19.10. Прибытие в Барнаул в 4 часа утра.

- Перевозка будет выполняться автобусами «Грандберд» вместимостью 43 места. Перевозчик предоставляет возможность перевозки одного комплекта лыжного инвентаря на пассажира бесплатно, - сообщают на автовокзале.

На данный момент уже можно приобрести билеты на ближайшие рейсы. Причем как в кассах, так и на сайте e-traffic.ru.

А тем временем из расписания убрали автобус «Барнаул – аэропорт Толмачево» с выездом в 3 часа ночи. Это связано с низкой заполняемостью. Все, кто уже приобрел билеты – могут сдать их в кассах с возвратом полной стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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