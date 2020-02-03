2020-02-03T09:49:11+03:00
Общество

Климатологи рассказали, ждать ли на Алтае большой паводок

Все зависит от количества снега, воды в нем, скорости таяния и промерзания почвы
Анна СЕМИНА
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За февраль почва может промерзнуть и тогда снегу некуда будет уходитьЗа февраль почва может промерзнуть и тогда снегу некуда будет уходитьФото: Анна СЕМИНА
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По мнению климатологов, есть вероятность, что, несмотря на количество снега, большого паводка в Алтайском крае может и не произойти.

По словам главного научного сотрудника ИВЭП СО РАН, д. г. н. Дмитрия Черных, самое главное определить истинный объем выпавших осадков. А для этого надо выбрать подходящий участок.

– У нас специфический, так как он рядом с дорогой. Здесь формируется не такая мощность снежного покрова, как должна была быть за счёт атмосферных осадков. Проведённые в январе предыдущие исследования показали, что было уже порядка 50 сантиметров. Варьирование было значительное: от 20 до 90 сантиметров. Это выше среднемноголетней нормы. В Кулунде было 20 с чем-то, что уже много. В низкогорьях Алтая – за шестьдесят, - приводит слова эксперта сайт «Вести22».

Данные замеры позволят сделать выводы о предстоящей весне, которая наступит уже через месяц. К примеру, уже сейчас понятно, что к концу февраля норма зимнего снега будет в разы больше среднегодовой нормы. Что касается паводка, то прогнозы строятся исходя из нескольких показателей: количество снега, влаги в нем, скорость таяния, промерзание почвы.

– У нас была очень тёплая осень. И сразу после жёлтых листьев наступило похолодание. Но выпал достаточный снежный покров, и вот мы уже обсуждаем с коллегами, что глубина промерзания почвы не очень большая, - успокаивает к. г. н., доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Наталья Харламова. - Но есть ещё два фактора. Первый – погода в феврале. В прошлом году рекордно низкая температура –41 °С была зарегистрирована в последний месяц зимы. Так что почва ещё может промёрзнуть, и воде некуда будет уходить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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