2020-02-03T07:50:30+03:00
Общество

Мемориальные знаки, памятники и монументы приведут в порядок к 9 мая в Барнауле

В ближайшее время администрация оценит сколько требуется на это средств
Анна СЕМИНА
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Оргкомитет празднования 75-летия ПобедыОргкомитет празднования 75-летия ПобедыФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В администрации Барнаула состоялся оргкомитет к празднованию 75-й годовщины Победы, на котором принято решение привести в порядок монументы, мемориальные знаки и памятники.

По официальным данным на территории города зарегистрировано 99 памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, 28 из которых являются объектами культурного наследия регионального и федерального значения. При этом в муниципальной собственности находятся 33 объекта.

Первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк дал поручение за неделю оценить объем необходимой помощи из бюджета города, которая может потребоваться на реставрацию этих объектов.

- В текущем году финансирование ремонтно-реставрационных работ памятников, расположенных на территориях городов Алтайского края, из краевого бюджета осуществляться не будет. Поэтому уже в ближайшее время мы должны четко понимать, какая финансовая и организационная помощь районам необходима, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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