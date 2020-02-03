Мемориальные знаки, памятники и монументы приведут в порядок к 9 мая в Барнауле
В администрации Барнаула состоялся оргкомитет к празднованию 75-й годовщины Победы, на котором принято решение привести в порядок монументы, мемориальные знаки и памятники.
По официальным данным на территории города зарегистрировано 99 памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, 28 из которых являются объектами культурного наследия регионального и федерального значения. При этом в муниципальной собственности находятся 33 объекта.
Первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк дал поручение за неделю оценить объем необходимой помощи из бюджета города, которая может потребоваться на реставрацию этих объектов.
- В текущем году финансирование ремонтно-реставрационных работ памятников, расположенных на территориях городов Алтайского края, из краевого бюджета осуществляться не будет. Поэтому уже в ближайшее время мы должны четко понимать, какая финансовая и организационная помощь районам необходима, - отметил он.
ИСТОЧНИК KP.RU