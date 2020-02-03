На Алтае капитально отремонтировали детский сад
В Ельцовском районе Алтайского края капитально отремонтировали детский сад «Солнышко».
На днях в районе с ревизией побывал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Ремонт в детском саду проводился в рамках краевой программы.
- Мы старались сделать детский сад современным, удобным, функциональным. В учреждении выполнены работы по замене кровли здания, инженерных, оконных, дверных блоков. Внутри здания проведены работы по выравниванию и обустройству нового полового покрытия, проведены все отделочные работы. Установлены сантехника, оборудование в группах, спальнях, административных и подсобных помещениях. Проведены работы по утеплению и обшивке стен снаружи сайдингом, построена модульная котельная непосредственно для детского сада «Солнышко», - говорит министр.
Помимо детсада в районе также в прошлом году отремонтировали школу. Пользуясь случаем Максим Костенко побывал и там. Он встретился с учителями и выступил на занятии.
ИСТОЧНИК KP.RU