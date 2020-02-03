2020-02-03T05:23:16+03:00
Общество

На Алтае капитально отремонтировали детский сад

А также школу
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Детский сад "Солнышко" открыли после ремонтаДетский сад "Солнышко" открыли после ремонтаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Ельцовском районе Алтайского края капитально отремонтировали детский сад «Солнышко».

На днях в районе с ревизией побывал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Ремонт в детском саду проводился в рамках краевой программы.

- Мы старались сделать детский сад современным, удобным, функциональным. В учреждении выполнены работы по замене кровли здания, инженерных, оконных, дверных блоков. Внутри здания проведены работы по выравниванию и обустройству нового полового покрытия, проведены все отделочные работы. Установлены сантехника, оборудование в группах, спальнях, административных и подсобных помещениях. Проведены работы по утеплению и обшивке стен снаружи сайдингом, построена модульная котельная непосредственно для детского сада «Солнышко», - говорит министр.

Помимо детсада в районе также в прошлом году отремонтировали школу. Пользуясь случаем Максим Костенко побывал и там. Он встретился с учителями и выступил на занятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
На Алтае капитально отремонтировали детский сад
Футболистка забила 20 мячей за матч
В Алтайском крае произошло землетрясение
На алтайской трассе лесовоз слетел в кювет
В Бийске опровергли появление первого заразившегося коронавирусом
Под Барнаулом организована незаконная свалка снега в санитарной зоне
Барнаульская пенсионерка переслала все свое состояние мошенникам
В Барнауле умер известный ученый Виктор Ревякин
Барнаулец продает волшебный камень за 63 млн рублей
В Барнауле пройдёт чемпионат по зимним трековым гонкам
Документы на зачисление детей в школы начали принимать в Алтайском крае
Размеры некоторых видов пособий для семей с детьми увеличили на Алтае
В Барнауле трамвай протаранил легковой автомобиль
Две уникальные выставки откроются в Барнауле
В одном из театров Барнаула установили интерактивный стол
На алтайской трассе грузовик перевернул легковушку
Глава региона предупредил жителей о новой волне снегопадов