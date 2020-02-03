На Алтае капитально отремонтировали детский сад

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:23:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ельцовском районе Алтайского края капитально отремонтировали детский сад «Солнышко».

На днях в районе с ревизией побывал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Ремонт в детском саду проводился в рамках краевой программы.

- Мы старались сделать детский сад современным, удобным, функциональным. В учреждении выполнены работы по замене кровли здания, инженерных, оконных, дверных блоков. Внутри здания проведены работы по выравниванию и обустройству нового полового покрытия, проведены все отделочные работы. Установлены сантехника, оборудование в группах, спальнях, административных и подсобных помещениях. Проведены работы по утеплению и обшивке стен снаружи сайдингом, построена модульная котельная непосредственно для детского сада «Солнышко», - говорит министр.

Помимо детсада в районе также в прошлом году отремонтировали школу. Пользуясь случаем Максим Костенко побывал и там. Он встретился с учителями и выступил на занятии.

ИСТОЧНИК KP.RU