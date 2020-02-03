3 Февр. 2020 2020-02-03T04:43:11+03:00

За последние сутки отмечается несколько довольно сильных толчков

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В воскресенье, 2 февраля, в Алтайском крае произошло землетрясение, интенсивностью в эпицентре 3,5 балла.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По его данным, подземный толчок магнитудой 3,1 произошел в 12.08 по московскому времени в 138 километрах от Барнаула. В эпицентре было зарегистрировано 3,5 балла по шкале MSK-64.

Помимо этого в понедельник, 3 февраля, в 1.29 по московскому времени датчики зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,3 в северо-западной части Монголии - в 367 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска.

- Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия - 3,8 балла по шкале MSK-64, - сообщают специалисты Геофизической службы.

Также по информации службы, достаточно сильные подземные толчки фиксируются в Монголии, близ границ с Тувой, Республикой Алтай и Бурятией.

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ИСТОЧНИК KP.RU