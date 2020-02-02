2020-02-02T14:38:25+03:00
Происшествия

На алтайской трассе лесовоз слетел в кювет

О пострадавших не сообщается
БОРЗОВ Денис
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Фото: кадр из видео очевидцевФото: кадр из видео очевидцев
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На алтайской трассе А-322 в Шипуновском районе лесовоз слетел в кювет, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Как рассказали свидетели аварии, инцидент случился неподалеку от перекрестка. Грузовик с прицепом съехал с трассы и плотно увяз в снежном плену.

Также поступила информация от жителей Алтайского края, что в этом месте по трассе образовалась пробка. При этом уточняется, что на помощь водителю лесовоза пришли коллеги, однако пока грузовик не удалось вытащить из снега.

Информации о пострадавших нет, подробности происшествия уточняются. Официальных комментариев от Госавтоинспекции пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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