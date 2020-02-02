В Бийске опровергли появление первого заразившегося коронавирусом
В соцсетях появилось и распространялось сообщение о том, что в инфекционное отделение бийской Центральной городской больницы якобы поступил больной с коронавирусной инфекцией, появившейся в этом году в Китае.
Но это предположение поспешили опровергнуть, чтобы не поднимать панику у населения. Как отметила главный инфекционист Бийска Лариса Фоминская, это сообщение оказалось уткой. По ее словам, ни одного больного, зараженного коронавирусом в Бийске в настоящее время нет.
Как сообщает «Бийский рабочий», ранее инфекционисты Бийска говорили о возможности появления коронавируса в городе.
Главный эпидемиолог края Ирина Переладова говорила, что по всех регионах поручено организовать запас всех необходимых лекарственных препаратов и средств защиты от заболевания.
В Алтайском крае в инфекционных отделениях есть 512 боксов и полубоксов, в которых установлено 899 коек. Больницы в полном объеме обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами (аппарат для измерений и непродолжительного мониторинга насыщения кислородом капиллярной крови).
ИСТОЧНИК KP.RU