В Бийске опровергли появление первого заразившегося коронавирусом

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:16:20+03:00

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В соцсетях появилось и распространялось сообщение о том, что в инфекционное отделение бийской Центральной городской больницы якобы поступил больной с коронавирусной инфекцией, появившейся в этом году в Китае.

Но это предположение поспешили опровергнуть, чтобы не поднимать панику у населения. Как отметила главный инфекционист Бийска Лариса Фоминская, это сообщение оказалось уткой. По ее словам, ни одного больного, зараженного коронавирусом в Бийске в настоящее время нет.

Как сообщает «Бийский рабочий», ранее инфекционисты Бийска говорили о возможности появления коронавируса в городе.

Главный эпидемиолог края Ирина Переладова говорила, что по всех регионах поручено организовать запас всех необходимых лекарственных препаратов и средств защиты от заболевания.

В Алтайском крае в инфекционных отделениях есть 512 боксов и полубоксов, в которых установлено 899 коек. Больницы в полном объеме обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами (аппарат для измерений и непродолжительного мониторинга насыщения кислородом капиллярной крови).

ИСТОЧНИК KP.RU