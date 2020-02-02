Под Барнаулом организована незаконная свалка снега в санитарной зоне
В Барнауле в строящемся районе незаконно сваливают снег. На улице 6-й Нагорной несколько лет систематически разгружаются самосвалы. Рядом строится новый ЖК «Хорошоево», а снег сбрасывают на территории, которая включена в зону санитарной охраны.
Как сообщает «Банкфакс», снег с примесями - осевшими выхлопами автомобилей, реагентами загрязняет почву. Неизвестно, кто ответствен за организацию снегоотвала. В мэрии города говорят, что дорожники не могут сваливать снег там. Однако по словам барнаульцев, свалка здесь носит регулярный характер. На месте работают тракторы, которые утрамбовывают снежные валы и прочищают дороги для грузовиков.
«Когда мы снимали, на мой телефон позвонил, наверное, начальник всего этого беззакония. Начал расспрашивать, зачем снимаю, что не надо этого делать и вообще ему хозяин участков разрешил туда снег свозить, а строить там ничего не будут. А мой номер он пробил по номеру машины, мол, это сейчас не проблема. Честно, мы испугались», - рассказали в разговоре с «Банкфакс» жители.
Люди считают, что это снег с барнаульской «Рублевки». Свалка находится по адресу ул. 6-й Нагорной, 15г/7, 15г/4, 15г/3, 15г/2, 15г/1.
ИСТОЧНИК KP.RU