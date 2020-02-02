Барнаульская пенсионерка переслала все свое состояние мошенникам

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:46:58+03:00

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Барнаульские полицейские разыскивают мошенников, которые украли у жительницы краевой столицы 749 тыс рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, ей позвонила неизвестная, представившаяся следователем из Москвы. Женщина рассказала, что пенсионерке за заказ лечебных препаратов по приказу суда положена выплата компенсации 450 тыс рублей. Также "следователь" объяснила, что материалы по делу она передаст в полицию своей коллеге, которая в скором времени с ней свяжется.

- В этот же день женщине позвонила другая мошенница и пояснила, что нужно перевести 9 000 рублей на указанный счет, чтобы следователь начала работать по выплате компенсации.После перевода денежных средств с потерпевшей связался неизвестный. На этот раз женщина должна была перевести 135 000 рублей на банковский счёт для получения выплаты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Так за несколько дней 65-летней потерпевшей звонили неизвестные, с каждым звонком требовавшие ещё большую сумму для увеличения выплаты компенсации. Пенсионерка переслала личные накопления, занимала у знакомых, оформляла многочисленные кредиты в банках. После очередного звонка женщина поняла, что всё это время её обманывали и обратилась за помощью в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU