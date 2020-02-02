В Барнауле умер известный ученый Виктор Ревякин

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:31:50+03:00

Географу было 93 года

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В Барнауле 1 февраля скончался Виктор Семенович Ревякин — известный российский ученый, почетный член Географического общества России, профессор Алтайского государственного университета, стоявший у истоков российского природоохранного законодательства, председатель Алтайского отдела Союза Русского Народа.

О его смерти рассказал сын в соцсетях. Виктору Семеновичу было 93 года. Ученый создал около 200 научных публикаций, книг, атласов, а также монографий и научно-технических отчётов. Виктор Ревякин изучал Алтае-Саянскую горную страну.

Виктор Семенович имел научную степень доктора географических наук (1978) и звание профессора. Ревякин был действительным членом Российской академии естественных наук и Российской экологической академии.

К тому же, российский ученый имел звания мастера спорта СССР и судьи республиканской категории по спортивной гимнастике.

Виктор Семенович не раз выступал экспертом в различных вопросах для "КП-Барнаул". Редакция приносит свои соболезнования родственникам ученого.

ИСТОЧНИК KP.RU