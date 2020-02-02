В Барнауле пройдёт чемпионат по зимним трековым гонкам

2 Февр. 2020 2020-02-02T08:56:37+03:00

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Региональная федерация автомобильного спорта готовит очередной чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Как сообщает министерство спорта Алтайского края, он пройдет 22 - 23 февраля на Барнаульском ипподроме (по адресу проспект Космонавтов, 61).

В соревнованиях примут участие пилоты из регионов Сибири. На автомобильном празднике зрителей будут ждать не только зрелищные гонки, но и веселые конкурсы.

Участники будут соревноваться в двух классах отечественных автомобилей (Д2-классика и А-1600). Первый день посвятят тренировочным и квалификационным заездам, во второй день состоится решающая битва за призовой фонд.

В Алтайтурцентре отмечают: ледовые автогонки на ипподромах проводят в России с 1966 года. В мире подобных соревнований нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU