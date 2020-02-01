Документы на зачисление детей в школы начали принимать в Алтайском крае

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:35:57+03:00

В этом году в первый класс пойдут около 31,5 тысячи детей

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В Алтайском крае 1 февраля начали принимать документы для зачисления детей в первый класс на 2020-2021 год обучения. Это касается детей, которые живут на закрепленной за школой территории. Всего 1 сентября в школы региона пойдут около 31,5 тысячи первоклассников, сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Так родители могут подать заявление о приеме в первый класс, обратившись лично в школу, к которой закреплены. Второй вариант – могут сделать это в электронном виде на портале образовательных услуг Алтайского края, но для этого необходимо иметь подтвержденную регистрацию на сайте госуслуг.

Отмечается, что, если у родителей возникли какие-либо вопросы, они могут обратиться к специалистам и они проконсультируют по телефону (3852) 20-64-44.

После подачи заявления родителями школа рассматривает заявление. После принятия решения администрация школы свяжется с законными представителями ребенка. Затем их пригласят в учебное заведение для дальнейшего оформления документов.

- В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, - отмечают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU