Размеры некоторых видов пособий для семей с детьми увеличили на Алтае

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:28:13+03:00

В прошлом году их выплатили более 29 тысячам семей

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В Алтайском крае с 1 февраля были увеличены некоторые пособия для семей с детьми. Об этом сообщает региональное Министерство социальной защиты.

Так постановление правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» был установлен коэффициент индексации для пособий, выплат и компенсаций – 1,030. Речь идет о выплатах, полагающихся при рождении ребенка, единовременного и ежемесячного пособия по уходу за ребенком и других.

Стоит отметить, что более подробный список с наименованием выплат, их базовым размером и районным коэффициентом можно найти на сайте ведомства.

В Министерстве социально защиты Алтайского края также добавляют, что за 2019 год все указанные в этом списке виды пособий были выплачены больше, чем 29 тысячам семей в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU