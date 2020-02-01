В одном из театров Барнаула установили интерактивный стол

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:08:53+03:00

Всю необходимую информацию можно получить теперь в один клик

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В кассовом зале Молодежного театра Алтая установили интерактивный информационный стол. Деньги на эту технику выделило региональное Министерство культуры. Теперь каждый зритель может подробно почитать о спектакле, посмотреть фото и всю необходимую информацию прямо перед покупкой билетов.

Также благодаря новой технике жители Барнаула могут прочесть краткую творческую биографию постановщиков, посмотреть трейлеры, ознакомиться со списком артистов, участвующих в постановках.

- Информационный терминал выдаёт данные о ценах на билеты, рассказывает о будущих постановках театра, показывает последние новости как о самом МТА, так и о Всероссийском молодёжном театральном фестивале имени Валерия Золотухина, который пройдёт в Барнауле с 18 по 24 сентября. Благодаря интерактивной стойке можно даже совершить виртуальный тур по Молодёжному театру Алтая, - рассказали в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Помимо этого, зрители также могут ознакомиться с документацией театра, почитать подробнее о биографии Валерия Золотухина, узнать график работы театра. Интерактивный стол сенсорный, поэтому всю необходимую информацию можно узнать в один клик.

ИСТОЧНИК KP.RU