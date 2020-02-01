В одном из театров Барнаула установили интерактивный стол
В кассовом зале Молодежного театра Алтая установили интерактивный информационный стол. Деньги на эту технику выделило региональное Министерство культуры. Теперь каждый зритель может подробно почитать о спектакле, посмотреть фото и всю необходимую информацию прямо перед покупкой билетов.
Также благодаря новой технике жители Барнаула могут прочесть краткую творческую биографию постановщиков, посмотреть трейлеры, ознакомиться со списком артистов, участвующих в постановках.
- Информационный терминал выдаёт данные о ценах на билеты, рассказывает о будущих постановках театра, показывает последние новости как о самом МТА, так и о Всероссийском молодёжном театральном фестивале имени Валерия Золотухина, который пройдёт в Барнауле с 18 по 24 сентября. Благодаря интерактивной стойке можно даже совершить виртуальный тур по Молодёжному театру Алтая, - рассказали в пресс-службе мэрии краевой столицы.
Помимо этого, зрители также могут ознакомиться с документацией театра, почитать подробнее о биографии Валерия Золотухина, узнать график работы театра. Интерактивный стол сенсорный, поэтому всю необходимую информацию можно узнать в один клик.
ИСТОЧНИК KP.RU