Глава региона предупредил жителей о новой волне снегопадов

1 Февр. 2020 2020-02-01T05:30:33+03:00

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Накануне на выездной пресс-конференции глава региона Виктор Томенко сообщил, что в ближайшие дни в Алтайский край вернется плохая погода со снегопадами. Губернатор также подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы это максимально не нарушило привычный ритм жизни жителей региона.

- Пока двигались сюда, пришел прогноз о том, что ситуация с погодой ухудшается. На следующей неделе будет такое же ухудшение, как было. К сожалению, практически полмесяца в этой части края погода не дает передышки, – предупредил Томенко.

Глава Алтайского края добавил, что в период ухудшения погоды еще раз будут приведены в готовность все средства и силы для поддержания жизнедеятельности, чтобы жители региона как можно меньше ощутили на себе влияние непогоды, пишет «Амител». Самое главное по его мнению, обеспечить нормальное функционирование всех жизнеобеспечивающих объектов. Это работу школ, подвоз воды и необходимых продуктов и предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU