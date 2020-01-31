2020-01-31T16:30:06+03:00
Общество

Два участка трасс остаются закрытыми в Алтайском крае

Дорожники чистят их от снега
САПОЖКОВА Александра
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Метель на трассе в Алтайском краеМетель на трассе в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае остаются перекрытыми два участка трасс. Дорожные службы до сих пор ведут там расчистку от снега, сообщили в управлении МЧС.

Так, для проезда закрыты отрезки дорог К-09 от Курьи до границы с Республикой Казахстан и К-34 от Бийска до Соусканихи.

Напомним, что из-за метели в регионе постоянно перекрывали разные дороги. Сейчас ситуация нормализовалась. Период сильных ветров и метелей сменился морозной и безветренной погодой.

- На других автодорогах - как федерального, так и регионального значения - перерывов в движении нет. Проезд обеспечен, - отметили в МЧС.

В крае работает «горячая линия» ведомства 8-(3852)-20-26-21. По этому номеру можно узнать информацию о ситуации на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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