Два участка трасс остаются закрытыми в Алтайском крае
В Алтайском крае остаются перекрытыми два участка трасс. Дорожные службы до сих пор ведут там расчистку от снега, сообщили в управлении МЧС.
Так, для проезда закрыты отрезки дорог К-09 от Курьи до границы с Республикой Казахстан и К-34 от Бийска до Соусканихи.
Напомним, что из-за метели в регионе постоянно перекрывали разные дороги. Сейчас ситуация нормализовалась. Период сильных ветров и метелей сменился морозной и безветренной погодой.
- На других автодорогах - как федерального, так и регионального значения - перерывов в движении нет. Проезд обеспечен, - отметили в МЧС.
В крае работает «горячая линия» ведомства 8-(3852)-20-26-21. По этому номеру можно узнать информацию о ситуации на дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU