2020-01-31T14:55:19+03:00
Общество

Мыло с вытяжкой из пантов марала будут варить в Алтайском крае

Также в него добавят экстракты лечебных трав
САПОЖКОВА Александра
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Мыло ручной работыМыло ручной работыФото: pixabay.com
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В Солонешенском районе будут изготавливать уникальный продукт - мыло ручной работы с добавлением коллагеновой вытяжки из пантов марала.

Как сообщает Алтайтурцентр, в состав мыла также войдут экстракты лечебных трав Алтая. Образцы уже прошли испытания, которые показали, что мыло очищает, смягчает кожу и дает антибактериальный эффект.

Отмечается, что продукт будут варить на одной из туристических усадеб. Пантовое сырье там получают в собственном маральнике. Причем это единственное место на Алтае, где раствор для пантовых ванн готовят с применением специальной ультразвуковой установки. При этом концентрация полезных веществ в сравнении с обычной водяной вытяжкой вырастает в 1,5-3 раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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