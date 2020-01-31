2020-01-31T13:48:40+03:00
Общество

Рекордную за неделю пробку зафиксировали в Барнауле

Машины стояли на пр. Красноармейском от ул. Анатолия до пр. Строителей
САПОЖКОВА Александра
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СкриншотСкриншотФото: Яндекс.Пробки
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31 января в районе 17 часов в Барнауле сервис Яндекс.Пробки зафиксировал рекордно длинную для данного времени пробку за последнюю неделю. Машины стояли на проспекте Красноармейском от улицы Анатолия до проспекта Строителей. Длина затора составила 2,1 километра.

Сейчас дорожную ситуацию сервис оценивает на 8 баллов. Пробки остались на пр. Красноармейском, также машины стоят на пр. Ленина, Строителей, на ул. Челюскинцев и в пер. Ядринцева. К тому же водители могут застрять на Малаховском кольце (пересечение с А. Петрова), на шоссе Ленточный бор при подъезде к Власихинской.

Отметим, что в целом обстановка на дорогах благоприятная. Метели в городе прекратились, и дорожники постепенно разгребают снежные завалы. Так, в ночь на 31 января на линию вышли 87 единиц снегоуборочной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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