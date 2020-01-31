2020-01-31T13:19:31+03:00
Общество

В Барнауле прошли учения по выявлению коронавируса

А тем временем в аэропорту пассажиров проверяют тепловизором
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В барнаульской городской больнице №11 провели учения в связи с участившимися случаями выявления коронавируса.

Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края, это были учения по отработке действий в случае приема пациента с подозрением на заболевание, вызванного коронавирусом. Это уже не первая мера, к которой прибегают в регионе. Так сотрудники международного аэропорта Барнаула, принимающего авиарейсы из Азии, теперь обязаны проверять всех пассажиров, возвращающихся с отдыха их Вьетнама и Таиланда. Для этого в частности используются тепловизоры. Им достаточно пары секунд, чтобы оценить температуру тела и определить есть ли отклонения от нормы.

minzdravaltminzdravalt
В Городской больнице 11 прошли учения по отработке действий в случае приема пациента с подозрением на заболевание, вызванного коронавирусом
97 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В том случае, если температура больше 37 градусов, пассажира проверяют тщательнее. Прямо в аэропорту специалисты берут смывы из носа и рта. Анализы переправляют в лабораторию при Роспотребнадзоре. Если же и там подозрение на наличие вируса подтвердят, то их отправляют в Новосибирск для более делатльного изучения. Однако пока таких случаев в Барнауле отмечено не было. А вот в том же Новосибирске уже госпитализировали одну девочку с подозрением на заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рекордную за неделю пробку зафиксировали в Барнауле
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
В Барнауле прошли учения по выявлению коронавируса
Хоккеисты «Динамо-Алтай» на выезде обыграли «Красноярских Рысей»
«Ростелеком» в Алтайском крае организует интернет в селах Макарово и Чайкино Шелаболинского района
В этом году в Барнауле отремонтируют больше 30 участков дорог
Барнаульскому колледжу не стали присваивать имя Михаила Евдокимова
Во второй тур конкурса допустили всех кандидатов в мэры Барнаула
В ЖК «Демидов парк» прокуратура нашла нарушения
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
Станции по плавлению снега могут установить в Барнауле
Барнаульца Александра Соболева представили в качестве игрока московского «Спартака»
Алтайская газета «Сами» собирает деньги на ремонт редакции
Алтайские школьники стали победителями ДНК - детского научного конкурса
Глава региона посетит районы, которые больше всего пострадали от снега
На Алтае все еще перекрыто несколько трасс
В Барнауле на физкультурный комплекс на Взлетной потратят десятки миллионов рублей
В Алтайский край могут вернуться снегопады
Павел Грудинин может пойти в Госдуму от Алтайского края
Камеры наблюдения установили в парке «Изумрудный»
Двух друзей будут судить за серию грабежей
Иск на 7 млн рублей подали к пьяному водителю
Пеший путешественник из Читы дошел до Барнаула
Паровозик вернули в центр Барнаула
Прокуратура наведалась в аварийную больницу Барнаула
«Крутотенюшка»: «Кураж-Бамбей» будет эксклюзивно озвучивать кино и сериалы для Wink