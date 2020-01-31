В Барнауле прошли учения по выявлению коронавируса

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:19:31+03:00

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В барнаульской городской больнице №11 провели учения в связи с участившимися случаями выявления коронавируса.

Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края, это были учения по отработке действий в случае приема пациента с подозрением на заболевание, вызванного коронавирусом. Это уже не первая мера, к которой прибегают в регионе. Так сотрудники международного аэропорта Барнаула, принимающего авиарейсы из Азии, теперь обязаны проверять всех пассажиров, возвращающихся с отдыха их Вьетнама и Таиланда. Для этого в частности используются тепловизоры. Им достаточно пары секунд, чтобы оценить температуру тела и определить есть ли отклонения от нормы.

minzdravalt В Городской больнице 11 прошли учения по отработке действий в случае приема пациента с подозрением на заболевание, вызванного коронавирусом

В том случае, если температура больше 37 градусов, пассажира проверяют тщательнее. Прямо в аэропорту специалисты берут смывы из носа и рта. Анализы переправляют в лабораторию при Роспотребнадзоре. Если же и там подозрение на наличие вируса подтвердят, то их отправляют в Новосибирск для более делатльного изучения. Однако пока таких случаев в Барнауле отмечено не было. А вот в том же Новосибирске уже госпитализировали одну девочку с подозрением на заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU