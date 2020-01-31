Хоккеисты «Динамо-Алтай» на выезде обыграли «Красноярских Рысей»

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:22:43+03:00

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В четверг, 30 января, в Красноярске состоялся матч между местной хоккейной командой «Красноярские Рыси» и барнаульской «Динамо-Алтай». Гости обыграли хозяев льда с достойным преимуществом.

Барнаульцы полностью завладели инициативой в стартовом периоде. Практически все 20 минут они провели на половине поля соперника, однако результативность при этом оставляла желать лучшего, а под занавес вовсе пропустила шайбу.

Основной же счет матча был сформирован во втором игровом отрезке. Так подопечные Александра Усачева забросили «Рысям» пять шайб и одну пропустили.

- В заключительной трети игры «Динамо» уже на классе довело дело до победы. Барнаульцы не так активно бежали вперёд, зато внимательно действовали в обороне. А за несколько секунд до окончания матча пустые ворота поразил Тихомиров - 3:6, - сообщает «Алтайский спорт».

Следующий матч состоится 1 февраля. Начало в 17.00 по барнаульскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU