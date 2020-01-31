В этом году в Барнауле отремонтируют больше 30 участков дорог

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:26:48+03:00

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По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Барнауле заасфальтируют 31 участок дорог. Также ремонтные работы продолжат на улице Попова, где начали реконструкцию еще в 2019 году. В планах и строительство дороги по Сиреневой (от Взлетной до Балтийской), сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Подрядчиков на некоторых объектах уже определили, это пять компаний: «Патай», «Барнаульское ДСУ №4», «Мостик», «Алтайдорстрой» и «Автодорстрой». По остальным объектам аукцион на определение подрядных организаций, которые займутся ремонтом дорог, объявят в феврале.

В этом году в рамках нацпроекта на реконструкцию дорог выделили 905,02 млн рублей. Так ремонт ожидает улиц: Пролетарская (от ул.Челюскинцев до ул.Пролетарской, 311, Бриллиантовая (от пр-кта Калинина до ул.Бриллиантовой, 4), Куйбышева (от ул.Мусоргского до пр-кта Дзержинского), Советская (от пр-кта Комсомольского до пл.Октября) и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU