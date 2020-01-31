Барнаульскому колледжу не стали присваивать имя Михаила Евдокимова

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:59:25+03:00

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Барнаульскому колледжу культуры и искусств не захотели присваивать имя Михаила Евдокимова, который когда-то учился там на балалаечника. Против выступили Министерство культуры Алтайского края и руководство учебного заведения, сообщает «МК на Алтае».

Увековечить память Евдокимова в прошлом году предложили краевед Даниил Дегтярев и общественная организация «Гражданский патруль». Они создали петицию, в которой предложили назвать барнаульский колледж в честь экс-главы края.

- По имеющимся архивным источникам Евдокимов обучался в данном учебном заведении крайне непродолжительное время и в дальнейшем не поддерживал какую-либо связь с учебным заведением. Таким образом, достаточных оснований для присвоения данному образовательному учреждению имени Евдокимова нет, - пояснила свою позицию министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Напомним, главой региона Михаил Евдокимов был с 2004 по 2005 годы. Он погиб в ДТП на Чуйском тракте 7 августа 2005 года.

ИСТОЧНИК KP.RU