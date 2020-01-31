Во второй тур конкурса допустили всех кандидатов в мэры Барнаула

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:26:22+03:00

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До участия в голосовании на пост мэра Барнаула допустили всех девяти кандидатов. Об этом рассказал секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко изданию «Политсибру».

Конкурс с участием всех зарегистрированных кандидатов пройдет 6 февраля. А уже 14 февраля на заседании Думы депутаты проголосуют за нового главу Барнаула.

- Единогласно было принято решение о регистрации всех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы Барнаула, - добавил секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко.

Стоит напомнить список кандидатов, которые подали свои документы в конкурсную комиссию:

- Сергей Шумов - гендиректор «Ски Лайн».

- Вячеслав Франк - и.о.главы Барнаула «Единая Россия».

- Андрей Крылов - экс-глава «Партии Роста».

- Алексей Шипунов - временно безработный юрист.

- Елена Хрусталева - депутат БГД от КПРФ.

- Алексей Скосырский - депутат БГД от ЛДПР.

- Василий Часовских - экс-кандидат в мэры Бийска.

- Артем Зеров - член Общественной палаты Алтайского края.

- Владимир Барсуков - пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU