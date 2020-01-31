2020-01-31T10:26:22+03:00
Общество

Во второй тур конкурса допустили всех кандидатов в мэры Барнаула

Победителя выборов определят 14 февраля
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба АКЗСФото: пресс-служба АКЗС
Изменить размер текста:

До участия в голосовании на пост мэра Барнаула допустили всех девяти кандидатов. Об этом рассказал секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко изданию «Политсибру».

Конкурс с участием всех зарегистрированных кандидатов пройдет 6 февраля. А уже 14 февраля на заседании Думы депутаты проголосуют за нового главу Барнаула.

- Единогласно было принято решение о регистрации всех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы Барнаула, - добавил секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко.

Стоит напомнить список кандидатов, которые подали свои документы в конкурсную комиссию:

- Сергей Шумов - гендиректор «Ски Лайн».

- Вячеслав Франк - и.о.главы Барнаула «Единая Россия».

- Андрей Крылов - экс-глава «Партии Роста».

- Алексей Шипунов - временно безработный юрист.

- Елена Хрусталева - депутат БГД от КПРФ.

- Алексей Скосырский - депутат БГД от ЛДПР.

- Василий Часовских - экс-кандидат в мэры Бийска.

- Артем Зеров - член Общественной палаты Алтайского края.

- Владимир Барсуков - пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рекордную за неделю пробку зафиксировали в Барнауле
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
В Барнауле прошли учения по выявлению коронавируса
Хоккеисты «Динамо-Алтай» на выезде обыграли «Красноярских Рысей»
«Ростелеком» в Алтайском крае организует интернет в селах Макарово и Чайкино Шелаболинского района
В этом году в Барнауле отремонтируют больше 30 участков дорог
Барнаульскому колледжу не стали присваивать имя Михаила Евдокимова
Во второй тур конкурса допустили всех кандидатов в мэры Барнаула
В ЖК «Демидов парк» прокуратура нашла нарушения
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
Станции по плавлению снега могут установить в Барнауле
Барнаульца Александра Соболева представили в качестве игрока московского «Спартака»
Алтайская газета «Сами» собирает деньги на ремонт редакции
Алтайские школьники стали победителями ДНК - детского научного конкурса
Глава региона посетит районы, которые больше всего пострадали от снега
На Алтае все еще перекрыто несколько трасс
В Барнауле на физкультурный комплекс на Взлетной потратят десятки миллионов рублей
В Алтайский край могут вернуться снегопады
Павел Грудинин может пойти в Госдуму от Алтайского края
Камеры наблюдения установили в парке «Изумрудный»
Двух друзей будут судить за серию грабежей
Иск на 7 млн рублей подали к пьяному водителю
Пеший путешественник из Читы дошел до Барнаула
Паровозик вернули в центр Барнаула
Прокуратура наведалась в аварийную больницу Барнаула
«Крутотенюшка»: «Кураж-Бамбей» будет эксклюзивно озвучивать кино и сериалы для Wink