Во второй тур конкурса допустили всех кандидатов в мэры Барнаула
До участия в голосовании на пост мэра Барнаула допустили всех девяти кандидатов. Об этом рассказал секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко изданию «Политсибру».
Конкурс с участием всех зарегистрированных кандидатов пройдет 6 февраля. А уже 14 февраля на заседании Думы депутаты проголосуют за нового главу Барнаула.
- Единогласно было принято решение о регистрации всех участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы Барнаула, - добавил секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко.
Стоит напомнить список кандидатов, которые подали свои документы в конкурсную комиссию:
- Сергей Шумов - гендиректор «Ски Лайн».
- Вячеслав Франк - и.о.главы Барнаула «Единая Россия».
- Андрей Крылов - экс-глава «Партии Роста».
- Алексей Шипунов - временно безработный юрист.
- Елена Хрусталева - депутат БГД от КПРФ.
- Алексей Скосырский - депутат БГД от ЛДПР.
- Василий Часовских - экс-кандидат в мэры Бийска.
- Артем Зеров - член Общественной палаты Алтайского края.
- Владимир Барсуков - пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU